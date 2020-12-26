Van'da 3.8 şiddetinde deprem | Video
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Van'ın Çatak ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde alınan bilgiye göre saat:12: 31 'de yerin 5 kilometre derinliğinde, merkez üssü Van'ın Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi'nde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, merkez üssü Çatak İlçesi olan 3.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını ekiplerin mahallelerde çalışmalarını sürdürdürdüğünü bildirdi.