Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı | Video
Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 6. Hudut Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen NARKOGÜÇ-38 operasyonunda 4 ton 600 kilogram toz esrar ve 1 yabancı uyruklu zehir taciri yakalandı.
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