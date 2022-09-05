Video Yaşam Van’da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı | Video
Van’da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı | Video

Van’da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı | Video

05.09.2022 | 08:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:49
Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada | Video 05.09.2022 | 09:27
Şişli’de kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu | Video 01:19
Şişli'de kamyonetin çarptığı kadının ayak parmakları koptu | Video 05.09.2022 | 09:27
Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti | Video 01:04
Mesajla başlayan tartışma kanlı bitti | Video 05.09.2022 | 08:31
Van’da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı | Video 00:13
Van’da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı | Video 05.09.2022 | 08:34
Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı | Video 02:22
Damat eğlencesinde ortalık karıştı: 10 gözaltı | Video 05.09.2022 | 08:31
Küçükçekmece’de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 03:00
Küçükçekmece'de minibüsün altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.09.2022 | 15:55
Yola okey masası kurup, düğün konvoyundan bahşiş aldılar | Video 01:54
Yola okey masası kurup, düğün konvoyundan bahşiş aldılar | Video 04.09.2022 | 15:55
Ankara’da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 00:31
Ankara'da köpek sürüsü kız çocuğuna böyle saldırdı | Video 04.09.2022 | 15:48
Sanatçı Ahmet Özhan, Ömer Tuğrul İnançer’i anlattı | Video 07:14
Sanatçı Ahmet Özhan, Ömer Tuğrul İnançer'i anlattı | Video 04.09.2022 | 14:24
İstanbul’da sokak ortasında yaşanan korkunç cinayet kamerada | Video 03:43
İstanbul’da sokak ortasında yaşanan korkunç cinayet kamerada | Video 04.09.2022 | 12:37
Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar | Video 00:11
Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar | Video 04.09.2022 | 11:09
Bursa’da feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:12
Bursa'da feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.09.2022 | 11:01
Manav reyonunda unuttuğu telefonu saniyeler içinde böyle çalındı | Video 01:32
Manav reyonunda unuttuğu telefonu saniyeler içinde böyle çalındı | Video 04.09.2022 | 09:57
Ömer Tuğrul İnançer: Osmanlı imparatorluk değil Devlet-i Aliyye’dir | Video 05:22
Ömer Tuğrul İnançer: "Osmanlı imparatorluk değil Devlet-i Aliyye'dir" | Video 04.09.2022 | 11:18
Ömer Tuğrul İnançer ailesi tarafından nasıl yetiştirildi? | Video 06:18
Ömer Tuğrul İnançer ailesi tarafından nasıl yetiştirildi? | Video 04.09.2022 | 11:16
SON DAKİKA! Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti | Video 08:16
SON DAKİKA! Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti | Video 04.09.2022 | 11:12
Beylikdüzü’nde yanlış anlaşılma saldırısı! 2 yaralı, 6 gözaltı | Video 00:57
Beylikdüzü'nde "yanlış anlaşılma" saldırısı! 2 yaralı, 6 gözaltı | Video 04.09.2022 | 11:01
Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu | Video 04:46
Türkiye’nin en az nüfusa sahip ilçeleri belli oldu | Video 04.09.2022 | 09:48
İşte Dünyanın en büyük balığı Arapayma | Video 00:13
İşte Dünyanın en büyük balığı Arapayma | Video 04.09.2022 | 09:39
HES barajında erkek cesedi bulundu | Video 00:56
HES barajında erkek cesedi bulundu | Video 04.09.2022 | 08:44

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 29 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan 2 ayrı operasyonda, 5 organizatör hakkında adli işlem başlatılmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur" denildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA