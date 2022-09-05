Van’da 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı | Video

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 29 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan 2 ayrı operasyonda, 5 organizatör hakkında adli işlem başlatılmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur" denildi.