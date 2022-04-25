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OTOMATİK OYNAT
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Van’da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi | Video 25.04.2022 | 12:17
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Diyarbakır'da yoğun toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi | Video 25.04.2022 | 10:22
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Adana’da kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu | Video 25.04.2022 | 09:56
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak olduğu değerlendirilen 550 litre motorin ve 80 litre motor yağı ele geçirildi.