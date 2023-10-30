Van’da 6 organizatör tutuklandı | Video
Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
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