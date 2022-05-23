Video Yaşam Van’da 8 organizatör tutuklandı | Video
Van’da 8 organizatör tutuklandı | Video

Van’da 8 organizatör tutuklandı | Video

23.05.2022 | 09:34

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Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 8’i tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca el konulmuştur" denildi.

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