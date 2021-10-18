Van’da 8’i yabancı 18 organizatör yakalandı

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Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 8’i yabancı 18 organizatör yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında 9 planlı veya ani operasyon yapılmış. Yapılan operasyonlarda; 8'i yabancı uyruklu 18 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 73 bin 839 TL idari para cezası uygulanmış, 4 araca da el konulmuştur" denildi.