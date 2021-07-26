Van'da AFAD öncülüğünde deprem tatbikatı

Van'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde, UMKE ve 112 sağlık ekiplerinin katılımıyla düzenlenen deprem tatbikatı, gerçeği aratmadı. Yıkılan binanın enkazında mahsur kalan 3 kişi, kurtarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde Van, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinden 42 kişilik AFAD ve UMKE ekibi tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği, kentte 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası yıkılan bir binada 3 kişi mahsur kaldı. Bu kişilerden biri binanın merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, enkaz altında kalan 3 kişiye ulaştı. 3 kişiden 2'si enkaz altından, bir kişi ise düştüğü merdiven boşluğunda halat yardımıyla çıkartılıp, sedye üzerine konularak kurtarıldı. UMKE?ye teslim edilen yaralılar, en yakın sahra hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.



TATBİKAT 3 GÜN SÜRECEK

Van UMKE 2'nci Bölge Koordinatörü Paramedik Sinan Özgür, 2021 yılının faaliyet çalışmaları kapsamında Van, Ağrı, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlediklerini belirterek, Bu tatbikatımız 3 gün sürecek. Buraya gelen arkadaşlarımız geliştirme ve ileri eğitimleri için sürekli bölge tatbikatları ve bölge kampları yapıyoruz. Enkaz, deprem, selde ve bütün doğal afetlerde UMKE personellerimiz görev alıyorlar. Şu anda 35 kişilik ekimiz burada. Diğer bir ekibimiz de Gevaş ilçesindeki kamptadır. Toplam 42 kişilik ekiple tatbikatı yürütüyoruz. Senaryo gereği, Tuşba ilçesinde sabah saat 650 de meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalan 3 kişiyi kurtardık. Yaralı kişiler ekiplerimiz tarafından hastaneye ulaştırıldı dedi.

