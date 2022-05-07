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OTOMATİK OYNAT
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Van'da, araçta cerrahi maske içinde kopya düzeneği bulundu | Video 07.05.2022 | 09:32
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Sağanaklarla birlikte debisi artan şelale görsel şölen sundu | Video 07.05.2022 | 09:17
01:36
Mersin'de otomobil kanala uçtu: 2 yaralı | Video 07.05.2022 | 09:17
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Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada 07.05.2022 | 08:45
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Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada | Video 07.05.2022 | 09:13
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Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda | Video 06.05.2022 | 21:04
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Bahçelievler'de korkunç olay: Tanımadığı kadını takip edip saldırdı! | Video 06.05.2022 | 17:09
06:58
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Van'da kamyonet dereye uçtu: 2 ölü, 3 yaralı | Video 06.05.2022 | 16:51
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Kendisini uyaran sürücünün aynasını kırmıştı. O maganda yakalandı | Video 06.05.2022 | 16:45
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Emniyet kemeri tertibatında 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.05.2022 | 16:34
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Nemrut’ta Mayıs ayında kar sürprizi | Video 06.05.2022 | 15:58
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Ezan okumada dünya birincisi Kara, Vanlıları mest etti | Video 06.05.2022 | 15:12
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VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin bir araçta yaptığı aramada cerrahi maske içerisinde kurulmuş kopya düzeneği bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.