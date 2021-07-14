Van’da başlayan arazi kavgası Esenyurt’ta sıçradı | Video
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Akraba olan iki aile arasında Van’da çıkan arazi tartışması Esenyurt’ta sıçradı. Husumetli olan iki aileden arasında kavga çıktı. Taraflardan biri sopalarla mahalle basıp ev taşladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Mehterçeşme mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Van'lı iki akraba aile arasında Van'da bulunan bir arazi yüzünden anlaşmazlık çıktı. Geçen hafta Van'da başlayan kavga Esenyurt'ta bulunan ailelere de sıçradı. Taraflardan biri, sopalarla mahalle basarak küfür edip ortalığı birbirine kattı. Bu sırada balkona çıkan diğer tarafı gören grup bir anda daireyi taşlamaya başladı. Taşlardan kaçan aile kendilerini eve kapatıp grubun dağılmasını bekledi. Yaşanan anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.