Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:56
Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi | Video 11.07.2021 | 09:09
02:00
Umutlu bekleyiş yerini acı dolu ağıtlara bıraktı | Video 11.07.2021 | 08:54
00:46
Bursa’da eğlence uğruna çalılıkları yaktılar | Video 11.07.2021 | 08:44
04:49
Mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 ölü, 20 yaralı | Video 11.07.2021 | 08:44
00:56
İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu | Video 11.07.2021 | 08:44
01:42
Çorum'da 4.2 büyüklüğündeki deprem kameraya yansıdı | Video 11.07.2021 | 08:44
00:36
02:07
00:08
00:49
Yolcu minibüsü alev alev yandı! Canlarını son anda kurtardılar 10.07.2021 | 21:50
03:32
İstanbul Kadıköy'de korku dolu anlar! Alev alev böyle yandı... 10.07.2021 | 21:46
00:46
Zonguldak'taki döner bıçaklı feci kavga kamerada 10.07.2021 | 19:54
05:00
İstanbul'da Kadıköy açıklarında vapurdan denize düşen yolcu kurtarıldı! 10.07.2021 | 19:42
05:55
İstanbul'da uçakta unutulan eşyaları alma kuyruğu caddeye taştı! 10.07.2021 | 18:32
00:53
Muğla’nın Marmaris'te restorandaki tekme tokat kavga kamerada! 10.07.2021 | 19:42
01:51
01:05
02:03
02:13
İstanbul Şişli'de kız arkadaşını darp eden şahsın cezası belli oldu! 10.07.2021 | 17:16
Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 155 kilo 675 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İpekyolu ilçesinde şüphelenilen bir araçta narkotik dedektör köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada 200 paket halinde 155 kilo 675 gram eroin geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.