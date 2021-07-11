Video Yaşam Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi | Video

Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi | Video

Van'da bir araçta 155 kilo eroin ele geçirildi | Video
11.07.2021 | 09:09

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Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 155 kilo 675 gram eroin ele geçirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İpekyolu ilçesinde şüphelenilen bir araçta narkotik dedektör köpeği 'Magnum' ile yapılan aramada 200 paket halinde 155 kilo 675 gram eroin geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

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