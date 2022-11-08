Video Yaşam Van’da bulutlu havada görülen şişkin ay görsel şölen oluşturdu | Video
Van’da bulutlu havada görülen şişkin ay görsel şölen oluşturdu | Video

Van’da bulutlu havada görülen şişkin ay görsel şölen oluşturdu | Video

08.11.2022 | 00:18

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Van semalarında bulutlu havada gökyüzünü aydınlatan şişkin ay, seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

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