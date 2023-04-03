Van'da Büyük Rus Pazarı’nda korkutan yangın | Video 03.04.2023 | 10:48 Van’da bulunan Büyük Rus Pazarı’nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çok sayıda dükkanın zarar gördüğü belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki Büyük Rus Pazarı'nın arka tarafında bulunan dükkanlarda çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında birçok iş yeri zarar gördü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.