Van'da çuvallar içinde 83 kilo eroin ele geçirildi

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VAN'ın Başkale ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, araziye gizlenmiş, 4 çuval dolusu 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş, 4 çuval dolusu 83 kilo 737 gram eroin ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.