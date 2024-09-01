Van'da damperi açılan kamyon üst geçide takıldı | Video
Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonun açılan damperi üst geçide takıldı, trafiğin akışı uzun süre patika yoldan sağlandı.
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