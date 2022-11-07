Video Yaşam Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı | Video
Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı | Video

Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı | Video

07.11.2022 | 08:58

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Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 18 şahıs tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 31 Ekim-6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 37 yıl hapis cezası bulunan 32 şahıs yakalanmış, 11 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet kaynak makinesi, 2 adet kırıcı ve delici, 4 adet matkap, 1 adet avuç içi taşlama, 3 adet spiral makinesi, 2 adet motorlu ağaç kesme makinesi, 1 adet şarjlı matkap, 1 adet lehim makinesi, 2 adet harç karıştırma makinesi, 2 adet su dinamosu, 1 adet dekupaj makinesi, 2 adet boru kaynak makinesi, 10 kilogram antigron kablo, 3 adet bisiklet, 9 adet araç lastiği, 2 adet kombi, 50 metre yeraltı kablo, 100 metre direk üstü taşıyıcı halat, 3 adet demir kesme makası ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçuna karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 5 adet tabanca, 3 adet fişek, 3 adet bıçak, 1 adet av tüfeği ve 26 adet dolu kartuş ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 aranan şahıs yakalanmış, 1 adet telefon, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet dolu kartuş ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirilmiştir" denildi.

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