Video Yaşam Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı | Video
Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı | Video

Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı | Video

13.09.2022 | 09:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı | Video 02:12
Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı | Video 13.09.2022 | 09:05
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı | Video 04:44
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu başladı | Video 13.09.2022 | 09:05
Kadıköy Belediyesi işçileri grev kararı aldı | Video 01:22
Kadıköy Belediyesi işçileri grev kararı aldı | Video 13.09.2022 | 01:15
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu | Video 02:00
Yolcu otobüsü alev alev yandı, 18 yolcu son anda kurtuldu | Video 13.09.2022 | 00:45
Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti | Video 00:42
Yürümek istemeyen ata yumruk atarak eziyet etti | Video 12.09.2022 | 21:43
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Şırnak’ta görüntülendi | Video 00:42
Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru Şırnak’ta görüntülendi | Video 12.09.2022 | 21:43
Tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle öldürdü 01:55
Tavuklarına zarar veren yavru köpeği tüfekle öldürdü 12.09.2022 | 21:43
Dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı | Video 00:28
Dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı | Video 12.09.2022 | 21:11
İkametlerinde uyuşturucu madde imal edip satan 2 şüpheli yakalandı | Video 00:54
İkametlerinde uyuşturucu madde imal edip satan 2 şüpheli yakalandı | Video 12.09.2022 | 20:04
Bursa’da hurdacılar sitesinde yangın paniği | Video 00:49
Bursa’da hurdacılar sitesinde yangın paniği | Video 12.09.2022 | 20:04
Niğde şehidini gözyaşları ile toprağa verdi | Video 01:41
Niğde şehidini gözyaşları ile toprağa verdi | Video 12.09.2022 | 18:27
Boşanma aşamasındaki karısını defalarca kez böyle bıçaklamış | Video 03:10
Boşanma aşamasındaki karısını defalarca kez böyle bıçaklamış | Video 12.09.2022 | 17:06
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü | Video 01:31
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü | Video 12.09.2022 | 17:06
Metrobüsten yola parça düştü, yolcular inip yürümek zorunda kaldı | Video 00:11
Metrobüsten yola parça düştü, yolcular inip yürümek zorunda kaldı | Video 12.09.2022 | 16:30
Çaldığı çantayı beğenmeyip başka dükkândaki çantayla değiştirdi | Video 05:35
Çaldığı çantayı beğenmeyip başka dükkândaki çantayla değiştirdi | Video 12.09.2022 | 16:27
Herkes kaçtı o izledi... AVM’deki silahlı çatışmanın ortasında limonata içerek keyif yaptı! İşte o anlar | Video 03:13
Herkes kaçtı o izledi... AVM'deki silahlı çatışmanın ortasında limonata içerek keyif yaptı! İşte o anlar | Video 12.09.2022 | 15:45
Müge Anlı canlı yayınında itiraf! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan’ın ablası katili ve cesedi işaret etti | Video 09:58
Müge Anlı canlı yayınında itiraf! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın ablası katili ve cesedi işaret etti | Video 12.09.2022 | 15:37
Manavgat’ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:34
Manavgat'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 12.09.2022 | 15:05
Minibüsün çarptığı kadın feci şekilde can verdi, yakınları kriz geçirdi | Video 01:40
Minibüsün çarptığı kadın feci şekilde can verdi, yakınları kriz geçirdi | Video 12.09.2022 | 14:58
Park halindeki motosikleti sürükleyerek böyle çaldı | Video 00:47
Park halindeki motosikleti sürükleyerek böyle çaldı | Video 12.09.2022 | 14:49

Van’da değişik suçların failleri oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanırken, yakalanan 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde İpekyolu ilçesinde "Gasp ve Göçmen Kaçakçılığı" yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyonda 'Yağma, Kasten Yaralama, 6136 SKM-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Göçmen Kaçakçılığı, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Mala Zarar Verme, Evrakta Sahtecilik, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçlarının failleri olduğu tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslara ait 3 ayrı ikamette yapılan aramada; 5 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet tabanca fişeği, 20 adet uyuşturucu hap, 3 adet dolu av tüfeği kartuşu, 1 adet hassas terazi, 3 düzensiz göçmen şahıs ve göçmen şahıslara ait 1 adet sahte kimlik ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine, 3 düzensiz göçmen şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA