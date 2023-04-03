Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama | Video

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 5 organiztör, gözaltına alındı. Kaçak göçmenleri taşıyan bir araca da el kondu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü tutuklandı, 1'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.