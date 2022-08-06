Van’da hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı | Video

Van’da haklarında değişik suçlardan hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, 'Kasten Adam Öldürme' suçundan aranması ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması, Taşınması, Bulundurulması ve Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme' suçlarından aranması olan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası ve 8 bin 320 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. Yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan 2 şahıs cezaevine teslim edilmiştir" denildi.