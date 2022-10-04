Van'da hareketli dakikalar! Tartıştığı sürücüyü silahla cadde ortasında böyle kovaladı | Video
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Van’ın en kalabalık noktasında tartıştığı sürücüyü silahla kovalayan şahsın ateş etmesi ise büyük korkuya neden oldu.