Van’da iki esnaf arasında taş ve sopalı kavga kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:12
Van’da iki esnaf arasında taş ve sopalı kavga kamerada | Video 15.07.2021 | 17:07
04:08
03:46
Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü | Video 15.07.2021 | 16:53
17:11
02:18
02:17
00:25
Feyza Civelek’in adrenalin dolu dakikaları | Video 15.07.2021 | 15:57
03:17
00:34
Yavru kedilere annelik yapan tavuk, yürekleri ısıttı | Video 15.07.2021 | 15:27
01:00
02:13
Kiralık araçla, balıkçı teknelerinin üstüne uçtu | Video 15.07.2021 | 15:14
01:31
Taksim Camisinde 251 şehit için mevlüt okutuldu | Video 15.07.2021 | 14:54
00:16
SON DAKİKA: Gaziantep'te hayvanat bahçesinde aslan paniği kamerada! 15.07.2021 | 14:42
01:45
07:37
01:37
Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar | Video 15.07.2021 | 13:33
03:32
Kayseri'de pisti ıskalayan paraşüt taşlı zemine çakıldı | Video 15.07.2021 | 13:08
06:13
Ömer Halisdemir'in mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor | Video 15.07.2021 | 12:48
11:48
05:14
Genç kızın yaşadığı dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.07.2021 | 11:40
Van'ın İpekyolu ilçesinde esnaf arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 2 esnaf da yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.