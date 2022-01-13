Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
Hindistan'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü | Video 13.01.2022 | 17:29
00:29
Antalya'da avcıların karşısına çıkan ayı ile yavrusu kamerada 13.01.2022 | 17:29
10:41
02:14
KKTC'de korkutan hortum | Video 13.01.2022 | 17:10
00:45
01:09
01:22
Vali amcasıyla gezdi, dünyalar onun oldu | Video 13.01.2022 | 17:01
09:12
00:36
Van'da iş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu | Video 13.01.2022 | 16:30
01:32
06:08
02:10
Jandarma aç kalan tilkiyi elleriyle besledi | Video 13.01.2022 | 16:04
02:31
İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı | Video 13.01.2022 | 15:51
03:22
Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 13.01.2022 | 15:46
04:02
01:04
Afyonkarahisar beyaz örtüyle kaplandı | Video 13.01.2022 | 13:54
03:58
00:42
Kadın girişimcinin imdadına jandarma yetişti | Video 13.01.2022 | 14:40
00:36
Avcılar'da balkona örümcek adam gibi tırmanan hırsız kamerada | Video 13.01.2022 | 14:16
00:23
Antalya’da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı | Video 13.01.2022 | 13:52
VAN'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Bahçesaray-Hizan kara yolunda kar temizliği yapan Karayolları'na ait iş makinesine çığ düştü. İş makinesi çığın altında kaldı, operatör Kemal Aktaş ise son anda kurtuldu.
Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçesi kara yolunun 20'nci kilometresindeki Ulubeyli mevkisinde kar temizleme çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesi operatörü Kemal Aktaş son anda kendisini kurtarırken, araç çığın altında kaldı. Çığ temizliği için bölgeye ekipler sevk edildi. Operatör Kemal Aktaş, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aktaş'ın hafif yaralandığı belirtildi.