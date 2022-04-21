Video Yaşam Van'da kamyon ve minibüs çarpıştı; 3'ü ağır 13 yaralı | Video
Van'da kamyon ve minibüs çarpıştı; 3'ü ağır 13 yaralı | Video

Van'da kamyon ve minibüs çarpıştı; 3'ü ağır 13 yaralı | Video

21.04.2022 | 08:57

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VAN'da, yolcu minibüsünün patates yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 07.30 sıralarında, Van- Hakkari yolunun 5'inci kilometresindeki Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Van'dan Hakkari'ye giden S.Ç. yönetimindeki yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak, M.Y.'nin kullandığı patates yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki araçtan 13 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüste hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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