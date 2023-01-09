Van'da kar yağışı etkili oldu, araçlar kara gömüldü | Video

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Van’da hafta sonu belli aralıklarla yağan ve dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 56 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, uçaklar ise rötar yaptı.
"UÇAKLAR RÖTAR YAPTI"
Van'da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van'dan İstanbul, Ankara ve Antalya'ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle rötarlı gerçekleşti. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise, merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere diğer ilçelerde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışının geç olduğunu ama bugün itibariyle yoğun şekilde gerçekleşmesinin zirai açıdan ve su seviyesi düşen Van Gölü için önemli olduğunu ifade eden vatandaşlar ise Van'ın bu karı beklediğini kaydettiler.