Video Yaşam Van'da kar yağışı etkili oldu, araçlar kara gömüldü | Video
Van'da kar yağışı etkili oldu, araçlar kara gömüldü | Video

Van'da kar yağışı etkili oldu, araçlar kara gömüldü | Video

09.01.2023 | 09:57

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Van’da hafta sonu belli aralıklarla yağan ve dün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 56 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken, uçaklar ise rötar yaptı.

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Kent genelinde kar nedeniyle 34 mahalle ile 22 mezra olmak üzere toplam 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bölge genelinde havanın çok bulutlu; Van, Bitlis ve Hakkari'de aralıklı kar yağışı olmasının tahmin edildiğini ifade eden Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi konusunda uyarılarını yenilediler.

"UÇAKLAR RÖTAR YAPTI"
Van'da kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van'dan İstanbul, Ankara ve Antalya'ya planlanan uçak seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle rötarlı gerçekleşti. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise, merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere diğer ilçelerde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının geç olduğunu ama bugün itibariyle yoğun şekilde gerçekleşmesinin zirai açıdan ve su seviyesi düşen Van Gölü için önemli olduğunu ifade eden vatandaşlar ise Van'ın bu karı beklediğini kaydettiler.

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