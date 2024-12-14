Video Yaşam Van’da kardan dolayı kapanan 119 yerleşim yerinin yolu açıldı | Video
Van’da kardan dolayı kapanan 119 yerleşim yerinin yolu açıldı | Video

Van’da kardan dolayı kapanan 119 yerleşim yerinin yolu açıldı | Video

14.12.2024 | 10:36

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 119 yerleşim yolu ulaşıma açılırdı.

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Van'da önceki dün akşam yağan kar yağışı sonrası 86 mahalle ve 45 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kardan kapanan 131 yerleşim yerinin açılması için yapılan çalışmalar neticesinde 119 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı. Yolu ulaşıma kapalı 12 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
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