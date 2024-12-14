Van’da kardan dolayı kapanan 119 yerleşim yerinin yolu açıldı | Video 14.12.2024 | 10:36 Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 119 yerleşim yolu ulaşıma açılırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Van'da önceki dün akşam yağan kar yağışı sonrası 86 mahalle ve 45 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kardan kapanan 131 yerleşim yerinin açılması için yapılan çalışmalar neticesinde 119 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı. Yolu ulaşıma kapalı 12 yerleşim yerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.