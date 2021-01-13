Video Yaşam Van'da karga istilası! Mahalleli endişeli | Video

Van'da karga istilası! Mahalleli endişeli | Video

Van'da karga istilası! Mahalleli endişeli | Video
13.01.2021 | 09:52

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Van'ın Erciş ilçesinin Kasımbağı Mahallesi semalarını, son dönemde, gün batımına yakın saatlerde kargalar kaplamaya başladı. Güneşin ufukta kaybolduğu anlarda ortaya çıkan yüzlerce karganın birlikte uçtuğu anlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Mahallede yaşayanlar karga istilasından hem çıkardıkları ses hem de lazın ekinlerinin zarar görme ihtimali nedeniyle endişelendiklerini belirtti.

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Erciş ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresine göre ağaçlık alanı daha fazla olan Kasımbağı Mahallesi'nde yaşayanlar, son zamanlarda kargalar nedeniyle endişeli.

Akşam saatlerine doğru ortaya çıkan yüzledce karga, bir süre havada toplu halde sağa-sola uçup, havanın kararmaya başlamasıyla birlikte evlerin çevresindeki ağaçlara konuyorlar. Mahalleli, kargaların yoğun görüntüsünden de çıkardıkları seslerden de büyük rahatsızlık yaşıyor.

Geçmiş yıllara göre kurak bir kış geçiren Kasımbağı Mahallesi sakinleri ekinlerinden dolayı da büyük endişe yaşıyor. Kasımbağı'nda oturan Burhan Özcan (30), "Kışın başladığı ilk aylarda mahallemize sürüler halinde gelen kargalar, ağaçlık alanlar ve yerleşim alanlarına konuyorlar. Yaz mevsiminde ekinlerimize zarar veren kargalar, kış mevsiminde mahallemizin tamamını istila ediyor. Akşam güneş batımında gelen kargalar, sabah gün doğmaya yakın ise köyümüzü terk ediyorlar. Karga sesleri çok rahatsız edici. Herkes büyük rahatsızılk yaşıyor, geceleri uyuyamıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Sayıları hiç bu kadar fazla olmamıştı" dedi

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