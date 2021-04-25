Video Yaşam Van'da kaybolan minik Şeyma, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin seferberliği sonucu bulundu | Video

Van'da kaybolan minik Şeyma, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin seferberliği sonucu bulundu | Video

Van'da kaybolan minik Şeyma, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin seferberliği sonucu bulundu | Video
25.04.2021 | 08:56

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Van'ın Muradiye ilçesinde, dün akşam saatlerinde kaybolan Şeyma Nur Güzel (3), havadan insansız hava aracı (İHA) ve drone ile karadan ise jandarma, UMKE, AFAD ekiplerince yapılan 5 saatlik arama çalışmaları sonucu bulundu. İz köpeklerinin de kullanıldığı aramalar sonucu bulunan minik Şeyma'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Devetaş Mahallesi'nde yaşayan Şeyma Nur Güzel, dün akşam saat 17.00 sıralarında evinin yanında oyun oynadığı sırada kayboldu. Ailesi aramalar sonucu minik Şeyma'ya ulaşamayınca, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri küçük kızın yakınlarıyla birlikte arama çalışmalarına başladı. Havadan İHA ve drone, karadan ise iz köpeği yardımıyla arama çalışmaları sürdürüldü. Çaldıran ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma İç Güvenlik Timi, Güvenlik Korucu Timi, Erciş Jandarma Asayiş Komutanlığı, Komando Timi, İz Takip Köpeği Timi, UMKE ve AFAD ekipleri, yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonucu Şeyma Nur Güzel'i Mikail mezrasına 3 kilometre mesafede sağ olarak buldu. Minik Şeyma, arama çalışmasına katılan ailesine teslim edildi. Küçük Şeyma ve ailesinin buluşma anında sevinç gözyaşları döküldü. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen küçük Şeyma'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saat 17.00 civarı ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Olay yerine vardıklarında Muradiye ve Çaldıran jandarma ekiplerinin arama başlattıklarını, çalışmaya dahil olduklarını belirten Körpeş, "Arama çalışmalarına Muradiye Kaymakamımız Erkan Savar ve STK'lerin arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren arama sonucu minik kızımızı evinden yaklaşık 3 kilometre uzakta bulduk. Minik kızımızın sağlık durumu iyi" dedi.

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