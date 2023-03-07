Video Yaşam Van’da ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu: Yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi | Video
Van’da ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu: Yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi | Video

Van’da ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu: Yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi | Video

07.03.2023 | 16:10

Van’da polis ekiplerince 861 personelin katılımıyla hava destekli yapılan şafak operasyonunda 71 şüpheli yakalanırken, ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu bünyesinde de şimdiye kadar yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilmesi amacıyla 'Kökünü Kurutma' operasyonu yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalarda uyuşturucu madde ticaretine dair 194 ayrı ara yakalama yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Bu süreçte 'torbacı' tabir edilen sokak satıcısı 52 şüpheli şahıs tutuklanmış, 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 203 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 255 şüpheli şahsa yasal işlem yapılmıştır. Operasyonlarda 58 kilo 836 gram esrar, 321 kilo 457 gram eroin, 149 kilo 759 gram metamfetamin, 1 kilo 261 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 kilo 258 gram afyon sakızı, 488 adet ecstasy, 61 bin 172 adet sentetik ecza hap ele geçirilmiştir" denildi.

Bugün saat 06.00'da planlı soruşturma çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 75 şüphelinin yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 164 ekip, 20 Özel Harekat unsuru, 3 Çevik Kuvvet Timi, 1 helikopter, 1 İHA, 2 dron, 861 personel ve 14 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile 81 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtilerek, "Operasyonda 36.07 gram eroin, 14.01 gram metamfetamin, 1 kilo 508 gram afyon sakızı, 708 gram esrar, 32 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kalaşnikof marka tüfek ve 151 adet fişek ile silaha ait 2 adet şarjör ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 71 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevki sağlanacaktır. Firari durumda olan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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