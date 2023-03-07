Van’da ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu: Yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi | Video
Van’da polis ekiplerince 861 personelin katılımıyla hava destekli yapılan şafak operasyonunda 71 şüpheli yakalanırken, ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu bünyesinde de şimdiye kadar yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.
Bugün saat 06.00'da planlı soruşturma çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 75 şüphelinin yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 164 ekip, 20 Özel Harekat unsuru, 3 Çevik Kuvvet Timi, 1 helikopter, 1 İHA, 2 dron, 861 personel ve 14 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile 81 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtilerek, "Operasyonda 36.07 gram eroin, 14.01 gram metamfetamin, 1 kilo 508 gram afyon sakızı, 708 gram esrar, 32 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kalaşnikof marka tüfek ve 151 adet fişek ile silaha ait 2 adet şarjör ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 71 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevki sağlanacaktır. Firari durumda olan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.
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