Video Yaşam Van'da otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Van'da otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Van'da otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video
23.07.2021 | 10:04

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Van’ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan aracın köprülü kavşaktan uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

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Alınan bilgilere göre kaza, Erciş ilçesindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine 8 metre yükseklikteki köprüden düştü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan biri hayatını kaybetti.

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