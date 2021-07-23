Van'da otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı | Video
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Van’ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan aracın köprülü kavşaktan uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Erciş ilçesindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine 8 metre yükseklikteki köprüden düştü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan biri hayatını kaybetti.