Video Yaşam Van’da park halindeki otomobil alev alev yandı | Video
Van’da park halindeki otomobil alev alev yandı | Video

Van’da park halindeki otomobil alev alev yandı | Video

17.05.2022 | 16:13

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Alınan bilgilere göre olay, bugün sabah saatlerinde ilçenin İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan bir otomobilin aniden alev alması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verildi. Kısa sürede yapılan müdahalenin ardından alevler söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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