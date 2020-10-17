Van'da polis ve ailesi tarafından ikna edilen terörist teslim oldu | Video
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Van’da polis ekipleri ve ailenin girişimi sonucu ikna edilen bir terörist teslim oldu.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmaları kapsamında; Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin çalışmaları sonucunda; PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak Irak'ın kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten ve 2014 yılında terör örgütüne katılan H.B., isimli örgüt mensubunun ailesi ile irtibat kurularak teslim olması sağlanmıştır. H.B. isimli örgüt mensubu işlemleri sonrası ailesi ile kavuşması sağlanarak, hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.