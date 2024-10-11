Van'da Rojin'i arama çalışmaları başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı
Van'da kaldığı yurttan çıktından sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları, 14'üncü günde devam ediyor. Aramalar, dün Rojin'e ait başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.
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