Van'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video

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VAN'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki otomobil, alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, sürücü ile yolcu yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın çıkan bölgenin çevresinde güvenlik önlemleri alındı, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Sürücü Adnan Erdoğan'ın hafif yaralandığı yangında, Rıza Turgan'ın yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.