Van’da silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon | Video 22.03.2023 | 09:05 Van’da ‘Silah İmalatı ve Ticareti’ suçu çerçevesinde yapılan projeli çalışmalar sonucunda 2 kişi tutuklanırken, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Silah İmalatı ve Ticareti' suçu çerçevesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "9 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılan projeli çalışmalar neticesinde, 6 Şubat 2023 günü 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 21 Mart 2023 tarihinde dosya çerçevesinde şüpheli 1 şahsın ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 10 adet tabanca, 80 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet MKE 80 ibareli fişek, 3 adet av tüfeği ve silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirilmiş olup şahıs müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. 'Silah İmalatı ve Ticareti' suçu çerçevesinde toplam 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.