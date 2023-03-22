Video Yaşam Van’da silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon | Video
Van’da silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon | Video

Van’da silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon | Video

22.03.2023 | 09:05

Van’da ‘Silah İmalatı ve Ticareti’ suçu çerçevesinde yapılan projeli çalışmalar sonucunda 2 kişi tutuklanırken, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Silah İmalatı ve Ticareti' suçu çerçevesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "9 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılan projeli çalışmalar neticesinde, 6 Şubat 2023 günü 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 21 Mart 2023 tarihinde dosya çerçevesinde şüpheli 1 şahsın ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 10 adet tabanca, 80 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet MKE 80 ibareli fişek, 3 adet av tüfeği ve silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirilmiş olup şahıs müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. 'Silah İmalatı ve Ticareti' suçu çerçevesinde toplam 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Van’da silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon | Video 00:22
Van’da silah imalatı ve ticareti yapanlara operasyon | Video 22.03.2023 | 09:05
Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti | Video 02:53
Kızını darp eden kocasına sinirlenip balkondan atlayan kadın hayatını kaybetti | Video 22.03.2023 | 08:50
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 00:44
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 22.03.2023 | 08:50
Ordu’da motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı | Video 01:00
Ordu'da motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı | Video 21.03.2023 | 16:35
Manisa’daki 6 ayrı hırsızlık olayının faili kıskıvrak yakalandı | Video 00:20
Manisa'daki 6 ayrı hırsızlık olayının faili kıskıvrak yakalandı | Video 21.03.2023 | 16:35
İstanbul semalarında göç eden leylek sürüsü böyle görüntülendi | Video 01:39
İstanbul semalarında göç eden leylek sürüsü böyle görüntülendi | Video 21.03.2023 | 16:00
Telefon çalan şahsa bodrum katta işkence edip, kayda aldılar | Video 02:37
Telefon çalan şahsa bodrum katta işkence edip, kayda aldılar | Video 21.03.2023 | 15:16
Bahçe duvarından iş yerine giren kişi güvenlik kameraları sayesinde yakalandı | Video 00:24
Bahçe duvarından iş yerine giren kişi güvenlik kameraları sayesinde yakalandı | Video 21.03.2023 | 15:19
Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 00:06
Hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı | Video 21.03.2023 | 15:11
Şişli’de park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı | Video 02:08
Şişli'de park yeri için esnafla tartışan sürücü yolu trafiğe kapattı | Video 21.03.2023 | 14:06
Pendik’te hastanenin güvenlik görevlisine kırmızı alan saldırısı kamerada | Video 01:00
Pendik'te hastanenin güvenlik görevlisine kırmızı alan saldırısı kamerada | Video 21.03.2023 | 13:52
Malatya’da, 5 katlı binanın depremde yıkılma anı kamerada | Video 02:37
Malatya'da, 5 katlı binanın depremde yıkılma anı kamerada | Video 21.03.2023 | 12:56
Görüntüsüyle sosyal medyaya konu olan o bina yıkıldı | Video 07:40
Görüntüsüyle sosyal medyaya konu olan o bina yıkıldı | Video 21.03.2023 | 12:32
Park halindeki kamyon alev topuna döndü, o anlar kamerada | Video 01:02
Park halindeki kamyon alev topuna döndü, o anlar kamerada | Video 21.03.2023 | 12:32
9 kadın eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe getirdi, sonrasında yaşananlar ise komedi filmlerini aratmadı | Video 01:42
9 kadın eşlerine aynı gömleği giydirip yemeğe getirdi, sonrasında yaşananlar ise komedi filmlerini aratmadı | Video 21.03.2023 | 12:32
Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı | Video 08:12
Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona doğru; duvarlarından midye kabuğu çıktı | Video 21.03.2023 | 11:48
Sporcuları taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video 01:19
Sporcuları taşıyan midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var | Video 21.03.2023 | 12:43
Aksaray’da oto fareleri 96 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı | Video 02:05
Aksaray’da oto fareleri 96 saatlik kamera görüntüsünden yakalandı | Video 21.03.2023 | 12:32
Baharın müjdecisi leylekler Aydın semalarında görsel şölen sunuyor | Video 01:18
Baharın müjdecisi leylekler Aydın semalarında görsel şölen sunuyor | Video 21.03.2023 | 11:47
Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı | Video 03:12
Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel vefatının 50'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı | Video 21.03.2023 | 11:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA