Van’da sosyal medya üzerinde sporda şiddet içerikli paylaşım yapan 12 kişi gözaltına alındı | Video 23.12.2023 | 13:41 Van polisi, sosyal medyada 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçu işleyen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medya üzerinden sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıs/şahısların tespit edilmesine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube ile Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri bir çalışma yaptı. Yapılan sanal devriye sonucunda; "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" ve "Şiddete neden olabilecek açıklamalar" maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı