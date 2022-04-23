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OTOMATİK OYNAT
01:15
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu | Video 23.04.2022 | 16:32
04:20
Hatay'da yaylada yangın: 5 ev yandı! | Video 23.04.2022 | 16:18
04:43
Eyüpsultan'da zincirleme kaza: 2 çocuk yaralandı | Video 23.04.2022 | 16:04
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Van’da su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı | Video 23.04.2022 | 15:50
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Ankara'da belediye otobüsünde şoför ve yolcular arasında kavga | Video 23.04.2022 | 14:08
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Zafer Aktaş makamında ağırladı... Emniyet Müdürü oldular 23.04.2022 | 13:22
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4 kilo Bonzai ile yakalandı! 23.04.2022 | 13:18
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Büyükada’da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu | Video 23.04.2022 | 13:08
01:22
Şırnak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.04.2022 | 13:03
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Köprülü Kanyon’da bottan suya düşen rehber hayatını kaybetti | Video 23.04.2022 | 12:24
02:28
Manisa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı | Video 23.04.2022 | 12:45
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İstanbul'da yarı çıplak yürüyen şahıs ortalığı birbirine kattı 23.04.2022 | 12:19
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İstanbul Beyoğlu'nda değnekçiye polisten suçüstü | Video 23.04.2022 | 12:14
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Pazarda telefon çalan hırsız yakalandı 23.04.2022 | 11:51
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Bursa'da kaçırılarak alıkonan genç kız operasyon sonucu kurtarıldı | Video 23.04.2022 | 11:38
Van’ın Gürpınar ilçesinde eski su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı.