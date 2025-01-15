Video Yaşam Van'da termometreler eksi 14'ü gösterdi! Soğuk rekortmeni Çaldıran’da sis | Video
Van'da termometreler eksi 14'ü gösterdi! Soğuk rekortmeni Çaldıran’da sis | Video

Van'da termometreler eksi 14'ü gösterdi! Soğuk rekortmeni Çaldıran’da sis | Video

15.01.2025 | 09:21

Van’ın en soğuk ilçesi olarak bilinen Çaldıran’da etkili olan yoğun sis ve dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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Türkiye tarihinin eksi 45 derece ile en soğuk yerleşim yerlerinden biri olarak kayıtlara geçen Çaldıran, dondurucu hava şartlarıyla bir kez daha gündemde. İlçede etkili olan soğuklar yaşamı adeta durma noktasına getirirken, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi. Yoğun sis ve kaygan yollar nedeniyle sürücüler, özellikle sabah ve akşam saatlerinde güçlük çekiyor. Çaldıran'da özellikle açık alanlarda çalışanlar ve ulaşım sektöründe hizmet verenler, soğukların günlük yaşamlarını daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Termometrelerin eksi 13 ile 14 dereceyi gösterdiği ilçede, görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşüyor. Yoğun sis ve dondurucu soğuklar nedeniyle yollarda oluşabilecek kazalara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirten yetkililer, sürücülere hızlarını düşürme ve trafikte dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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