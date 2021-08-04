Video Yaşam Van'da tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Van'da tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Van'da tır dorsesinde 300 düzensiz göçmen yakalandı | Video
04.08.2021 | 15:08

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Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde havasızlıktan ve açlıktan bitkin düşen 300 düzensiz göçmen yakalandı.

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Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda takibe alınan tırda arama yapıldı. Aramada, tırın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 300 düzensiz göçmen yakalandı. Havasızlıktan ve açlıktan bitkin düşen düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilirken, İl Göç İdaresi görevlilerince getirilen maske, ekmek, su ve yemek de jandarma ekipleri tarafından dağıtıldı.
Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla tır sürücüsü M.A. ile şüpheliler M.D., E.S. ve M.S. gözaltına alındı.

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