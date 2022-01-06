Van'da trafik kazası: 2 ölü | Video

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı duvara çarptı. Meydana gelen trafik kasında 2 kişi otomobil içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkıştığı yerden yaralı Mazlum A.'yı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim ederken, otomobil içerisinde hayatını kaybeden Sevkan D., ise uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Mazlum A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.