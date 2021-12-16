Van'da yankesicilik yapan şahıslar kameraya böyle yakalandı | Video

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Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yankesicilik yaptığı tespit edilen iki şahıs Muş’ta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, ilimiz merkezinde iki farklı tarihte meydana gelen yankesicilik suçlarını gerçekleştiren şüpheli şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs Muş ilinde yakalanmış ve şahısların üzerinde yankesicilik olaylarında çaldıkları; 20 bin TL değerinde 1 adet cep telefonu ile 8 bin Türk Lirası ele geçirilmiştir. Çalıntı eşya ve paralar sahiplerine teslim edilmiş olup, 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.