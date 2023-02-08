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Van’ın Tuşba Belediyesinden depremzedelere sıcak çorba ikramı | Video

Van’ın Tuşba Belediyesinden depremzedelere sıcak çorba ikramı | Video

08.02.2023 | 08:56

Van’ın Tuşba Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden dolayı yıkımın gerçekleştiği illerden biri olan Malatya’da depremzedelere ve yardım ekiplerine sıcak çorba ikramında bulundu.

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Tuşba Belediyesinin merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Malatya'ya gönderdiği mobil çorba dağıtım ekipleri, depremzedelerin derdine derman olmaya çalışıyor. Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren 2 mobil çorba araç ile şehir merkezinde depremzedelerle arama kurtarma çalışmalarına katılanlara 12 bin kişiye çorba ile ekmek ve su dağıtımı gerçekleştirdi.
2011 yılında büyük depremler yaşayan bir il olarak depremzedelerin acısını en derin şekilde hissettiklerini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaşanan üzüntünün tarifinin olmadığı dile getirdi. Depremzedelerin acılarını iyi anladıklarını ifade eden Başkan Akman, "Acıları acımızdır. Bu nedenle deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

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