Van’ın Tuşba Belediyesinden depremzedelere sıcak çorba ikramı | Video
Van’ın Tuşba Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden dolayı yıkımın gerçekleştiği illerden biri olan Malatya’da depremzedelere ve yardım ekiplerine sıcak çorba ikramında bulundu.
2011 yılında büyük depremler yaşayan bir il olarak depremzedelerin acısını en derin şekilde hissettiklerini söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, yaşanan üzüntünün tarifinin olmadığı dile getirdi. Depremzedelerin acılarını iyi anladıklarını ifade eden Başkan Akman, "Acıları acımızdır. Bu nedenle deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.
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