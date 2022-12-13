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OTOMATİK OYNAT
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Van'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu | Video 13.12.2022 | 19:04
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Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza otomobil böyle çarptı | Video 13.12.2022 | 17:51
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Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 13.12.2022 | 16:37
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Bursa’da park kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı | Video 13.12.2022 | 16:08
03:18
Ünlü eğlence mekanının önünde işlenen cinayetin faili yakalandı | Video 13.12.2022 | 13:55
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Son Dakika: İzmir’i sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı | Video 13.12.2022 | 16:00
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Silahlı saldırıya uğrayan minibüsçünün kaza anı kamerada | Video 13.12.2022 | 15:07
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Bariyere çarpıp ters dönen otomobilden sağ çıktı | Video 13.12.2022 | 14:01
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Ordu’da 90 yaşındaki baba, oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 13:54
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Video 13.12.2022 | 13:04
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8 yaşındaki oğlunu boğa saldırısından böyle kurtardı | Video 13.12.2022 | 12:54
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Sobaya tiner dökünce yüzü yandı | Video 13.12.2022 | 12:21
Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulanan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerledi.