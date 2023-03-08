Vapurda köpek krizi! Kaptan seferi iptal etti | Video 08.03.2023 | 13:15 Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle kaptan seferi iptal etti. Bunun üzerine vapurda yolcu olarak bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadıköy-Beşiktaş vapurunda sokak köpeği olduğu gerekçesiyle sabah saat 09:15'te yapılacak olan sefer iptal edildi. Gemi kaptanı, vapura sokak köpeğinin bindiğini gerekçe göstererek seferi gerçekleştirmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine vapurda yolcu olarak bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yolcuların tepkisi üzerine bir anons daha yapan kaptan, vapurdan inmelerini isteyerek 'gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir' dedi. Yolcular ise, 'Nedir bu köpek düşmanlığı, inmiyoruz" diyerek kaptana tepki gösterdi. Olay nedeniyle birçok yolcu mağdur olurken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.