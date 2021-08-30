Video Yaşam Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı | Video

Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı | Video

Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı | Video
30.08.2021 | 13:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gizemli monolit bu kez tarihi Zerzevan’da ortaya çıktı | Video 00:33
"Gizemli monolit" bu kez tarihi Zerzevan'da ortaya çıktı | Video 30.08.2021 | 14:05
Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı | Video 07:15
Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı | Video 30.08.2021 | 13:09
Boyacıdan örnek davranış. Boş daireden bulduğu altınların izini sürerek sahibine ulaştı | Video 02:41
Boyacıdan örnek davranış. Boş daireden bulduğu altınların izini sürerek sahibine ulaştı | Video 30.08.2021 | 13:22
Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında | Video 02:21
Kontrolden çıkan otomobilin savrulduğu anlar güvenlik kamerasında | Video 30.08.2021 | 13:22
Seda Sayan’ı yıkan haber! Eniştesi Coşkun Yıldız vefat etti | Video 01:37
Seda Sayan'ı yıkan haber! Eniştesi Coşkun Yıldız vefat etti | Video 30.08.2021 | 13:48
Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında böyle taşıdı | Video 01:37
Yorulan koyunu ahıra kadar sırtında böyle taşıdı | Video 30.08.2021 | 13:30
Tekirdağ’da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 8 kişi yaralandı | Video 00:37
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 8 kişi yaralandı | Video 30.08.2021 | 13:30
Yüksek gerilim işçilerinin zorlu mesaisi cep telefonu kameralarına yansıdı | Video 01:43
Yüksek gerilim işçilerinin zorlu mesaisi cep telefonu kameralarına yansıdı | Video 30.08.2021 | 13:30
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında teknelerin görsel şöleni | Video 04:51
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında teknelerin görsel şöleni | Video 30.08.2021 | 13:09
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda komandolar caddeleri inletti | Video 02:11
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda komandolar caddeleri inletti | Video 30.08.2021 | 13:09
Taksi ters yönden geldi, yavaşlayan İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı | Video 02:32
Taksi ters yönden geldi, yavaşlayan İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı | Video 30.08.2021 | 13:09
Kocaeli’de otobüs ile araç arasında sıkışan polis memuru yaralandı; o anlar kamerada 00:39
Kocaeli'de otobüs ile araç arasında sıkışan polis memuru yaralandı; o anlar kamerada 30.08.2021 | 12:54
SON DAKİKA: Müge Anlı’da gizli tanıktan kan donduran ifade Mangal yaktık alkol aldık... Onları öldürttüm 17:20
SON DAKİKA: Müge Anlı'da gizli tanıktan kan donduran ifade "Mangal yaktık alkol aldık... Onları öldürttüm" 30.08.2021 | 11:53
Esenyurt’ta asansörde şüpheli ölüm | Video 01:01
Esenyurt’ta asansörde şüpheli ölüm | Video 30.08.2021 | 11:22
Şırnak’ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti | Video 02:16
Şırnak'ta kahreden kaza: Düğüne giderken kaza yapan otomobilde anne ve oğlu hayatını kaybetti | Video 30.08.2021 | 11:22
Kapadokya’da sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve bayraklarla havalandı | Video 03:49
Kapadokya'da sıcak hava balonları, Atatürk posterleri ve bayraklarla havalandı | Video 30.08.2021 | 11:17
Güngören’de parkta silahlı saldırı | Video 01:43
Güngören'de parkta silahlı saldırı | Video 30.08.2021 | 11:16
Ünlü Manken Ebru Şallı ve kocası Uğur Akkuş’un lüks yattaki tatil görüntülerine beğeni yağdı 00:59
Ünlü Manken Ebru Şallı ve kocası Uğur Akkuş'un lüks yattaki tatil görüntülerine beğeni yağdı 30.08.2021 | 11:03
SON DAKİKA: Müge Anlı’da ’yasak aşk, kiralık katil’ açıklaması! Osman Büyükşen canlı yayında... 20:23
SON DAKİKA: Müge Anlı'da 'yasak aşk, kiralık katil' açıklaması! Osman Büyükşen canlı yayında... 30.08.2021 | 10:41
Ders kitapları sıralara konulmaya başlandı | Video 05:05
Ders kitapları sıralara konulmaya başlandı | Video 30.08.2021 | 10:36

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde düzenlenen görkemli törenle kutlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde görkemli bir törenle kutlandı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı.
Tören Vali Yerlikaya, 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun tören aracına binerek vatandaşları selamlaması ile başladı. Ardından tören yürüyüşü gerçekleştirilerek İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı araçlar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy oluşturarak Vatan Caddesi'nden geçti. Geçit töreninde vatandaşların askerlere yoğun sevgi gösterdiği görüldü.

Askerlerin geçişi sırasında vatandaşlar "En büyük asker bizim asker" sloganı attı ve askerleri alkışladı. Askerlerin ardından polisler konvoy oluşturarak caddeden geçti. Vatandaşlar polisleri de sevgi sloganları eşliğinde alkışladı. Törende, bando takımının gösterisi vatandaşların beğenisini topladı.
Tören geçitlerin ardından sona erdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA