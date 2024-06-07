Vatandaş ayıyı görünce havlamaya başladı, ortaya renkli görüntüler çıktı | Video 07.06.2024 | 11:00 Bolu'da bir kişi, ormanda karşılaştığı yavru ayıya havlayarak seslendi. Bu ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu'da ormanda gezintiye çıkan iki arkadaş yavru ayıyla karşılaştı. İki arkadaştan biri ayıya havlayarak seslendi. Diğeri ise "Yapma saldırır" uyarısında bulundu. Sesin ardından ayının dikkati iki arkadaşın üzerine oldu. Bir süre daha vatandaşlarla bakışan ayı, ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu. İlginç anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.