Vatandaş ayıyı görünce havlamaya başladı, ortaya renkli görüntüler çıktı | Video
Bolu'da bir kişi, ormanda karşılaştığı yavru ayıya havlayarak seslendi. Bu ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
09:00
İkiz doğan kuzulara çiftliğin ineği annelik yapıyor | Video 07.06.2024 | 13:13
04:13
00:35
00:27
01:48
01:36
Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu | Video 07.06.2024 | 10:32
00:26
Motosikletin refüje çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü | Video 07.06.2024 | 10:32
11:54
Topkapı Sarayı Haremi'nde bir ilk | Video 07.06.2024 | 09:48
02:01
Bursa Terminali'nde bayram yoğunluğu | Video 07.06.2024 | 09:48
01:36
Deprem etkisi yaratan 10 katlı binanın yıkılma anı kamerada | Video 07.06.2024 | 09:48
01:46
05:52
02:14
Bursa’da işçileri taşıyan servis ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı | Video 07.06.2024 | 08:45
01:57
Narkoçelik-21 operasyonlarında 12 ayrı suç örgütü çökertildi | Video 07.06.2024 | 08:47
00:17
Ankara'da bir motosiklete yıldırım düştü 07.06.2024 | 02:04
00:53
Gönen’de trafik kazası: 1 yaralı 06.06.2024 | 22:07
00:51
Kula’da yangınlar devam ediyor: 100 dönüm arazi küle döndü 06.06.2024 | 17:57
02:45
Askeri araç kaza yaptı: 1'i asker 3 yaralı | Video 06.06.2024 | 16:30