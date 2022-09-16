Video Yaşam Vatandaşı canından bezdiren dilendiricilik çetesi çökertildi | Video
Vatandaşı canından bezdiren dilendiricilik çetesi çökertildi | Video

Vatandaşı canından bezdiren dilendiricilik çetesi çökertildi | Video

16.09.2022 | 14:50

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Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 ay süren çalışmasında 5 kişilik dilendiricilik çetesini gözaltına aldı. Çetenin dilendiricilikten günlük 2 bin 500 lira kazandıkları son bir yıl içerisinde banka hesaplarında 3 milyon lira para hareketliliği gözlemlendi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekonomi durumu iyi olamayan kişilerin hesaplarında yüklü miktarlarda işlem yapıldığını tespit etti. Mali polis, araştırmayı derinleştirdiğinde vatandaşların manevi duygularını istismar ederek halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde engelli ve çocukları dilendiren çeteyi belirledi. Ekiplerin, 3 ay süren takip sonucunda Ankara ilinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 5 kişi gözaltına alındı.

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; dilencilik yaptıran çetenin her sabah engelli, yaşlı ve çocukları kendilerine ait araçlarla topladıkları, bölünerek farklı bölgelerde bulunan yoğun cadde, kavşak ve meydanlara dağıttıkları ortaya çıktı.

ENGELLİLERİ EL ARABASINDA TAŞIDILAR

Çete üyelerinin kendisini tek başına idare edemeyen yaşlı, engelli ve çocukları el arabası veya tekerlekli sandalye vasıtasıyla dilendirdikleri tespit edilirken kendilerini ihtiyaç sahibi göstermek için kıyafetlerini eski, yırtık, kirli kıyafetlerle değiştirdikleri ortaya çıktı.

Trafik ışıklarında dilencilik yaptırarak yaya ve araç güvenliğini tehlikeye soktukları, para vermek istemeyen vatandaşların araçlarına zarar verdikleri tespit edildi. Ayrıca çete üyelerinin polis ya da zabıtaları gözetlemek amacıyla gözcülük yaptıkları belirlendi.

1 YILDA 3 MİLYON LİRALIK VURGUN

Dilendirilen mağdurların toplamış oldukları paraların çete üyeleri tarafından gün sonunda toplanırken bu miktarın günlük 2 bin ile 2 bin 500 lira topladıkları ve toplanan paraların hergün düzenli olarak Ptt ve banka hesaplarına yatırıldıkları tespit edildi. Çetenin banka hesapları incelendiğinde son 1 yıl içerisinde yaklaşık 3 Milyon TL para hareketini olduğu saplandı.

ŞİKAYET YAĞDI

Dilendirici çetesi ile ilgili çok sayıda ihbar ve şikayet bulunduğu, özellikle sosyal medya platformlarında birçok paylaşım yapıldığı, toplum üzerinde huzursuzluğa yol açtıkları tespit edildi.

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