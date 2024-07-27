Video Yaşam Vatandaşı parçalayan Kangal köpeğinin sahibi gözaltına alındı | Video
Vatandaşı parçalayan Kangal köpeğinin sahibi gözaltına alındı | Video

Vatandaşı parçalayan Kangal köpeğinin sahibi gözaltına alındı | Video

27.07.2024 | 14:20

Bursa'da tarla sulamaya giden 54 yaşındaki Kutbeddin Güneş'e saldıran Kangal cinsi köpeğin sahibi polis tarafından gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Nilüfer Alaaddin Bey, Yaylacık Mahallesi'nde tarlasını sulamak için çıkan 2 çocuk babası Kutbeddin Güneş başıboş bırakılan Kangal cinsi köpek tarafından saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan adamın yardımına o esnada geçen bir otomobil sürücüsü yetişti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam 112 ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastanede ilk müdahalesi doktorlar tarafından yapılan Güneş'e 100'den fazla dikiş atılırken, mağdur adam, ""Bahçe sulamaya giderken yoldan geçiyordum. Aniden tasmalı Kangal köpeği önüme çıktı, bana saldırdı. Bayağı büyüktü. Allah'tan iki araç geldi. Beni köpek yere yatırmıştı. Araçtakiler beni kurtardı. Eğer araba gelmeseydi, köpek beni yere yatırmıştı parçalayacaktı. Çok güçlü köpekti. Boynunda tasma vardı. Adam tesadüfen beni geldi kurtardı. Ambulans çağırdı. Kafamı komple parçalamış, kulağımı kesmiş, parmaklarımı kollarımı kesmiş, bacaklarımda yara var. Zaten polisler de soruşturma başlattı. Kulağımı diktiler. Yaralar çok derin. Kafamı komple parçalamış, doktorlar müdahale yapıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Köpek sahibinden davacıyım. Buradan Cumhuriyet Başsavcılığı'na rica ediyorum, benim haklarımı savunsunlar, köpeğin sahibinden davacıyım" ifadelerini kullandı.

Olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Ekipler bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyip köpeğin sahibi olan Murat Ö.'yü "hayvanı tehlike yaşatacak şekilde serbest bırakma" iddiasıyla gözaltına alındı. Murat Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fatih’te tramvayın çarptığı adam öldü! Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı | Video 00:10
Fatih'te tramvayın çarptığı adam öldü! Kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı | Video 27.07.2024 | 14:37
Vatandaşı parçalayan Kangal köpeğinin sahibi gözaltına alındı | Video 01:25
Vatandaşı parçalayan Kangal köpeğinin sahibi gözaltına alındı | Video 27.07.2024 | 14:20
Antalya’da aracın motorunu yerinden fırlatan kaza: 3 yaralı | Video 05:19
Antalya'da aracın motorunu yerinden fırlatan kaza: 3 yaralı | Video 27.07.2024 | 13:05
98 yaşındaki ’Patrona Halil’ 2 kez öldü sanılıp morga konuldu, Trabzon’un geçilemeyen atleti oldu | Video 10:01
98 yaşındaki 'Patrona Halil' 2 kez öldü sanılıp morga konuldu, Trabzon'un geçilemeyen atleti oldu | Video 27.07.2024 | 12:47
‘Niye çöp atıyorsun?’ dedi, 15 kişiden böyle dayak yedi 06:11
‘Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden böyle dayak yedi 27.07.2024 | 11:45
İstanbul’da ilginç hırsızlık kamerada: Apartman kapısını söküp çaldı | Video 01:50
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Apartman kapısını söküp çaldı | Video 27.07.2024 | 10:45
Esenyurt’ta freni boşalan tır, 5 araca çarptı: Yolun ortasında minibüsten inen kadın araçların arasında sıkıştı | Video 02:22
Esenyurt'ta freni boşalan tır, 5 araca çarptı: Yolun ortasında minibüsten inen kadın araçların arasında sıkıştı | Video 27.07.2024 | 10:27
Metruk binalarda uyuşturucu kullananlara ‘şok’ baskın | Video 00:58
Metruk binalarda uyuşturucu kullananlara ‘şok' baskın | Video 27.07.2024 | 09:58
İzmir’den esnaftan zorla haraç toplayan çeteye nefes kesen operasyon | Video 00:47
İzmir'den esnaftan zorla haraç toplayan çeteye nefes kesen operasyon | Video 27.07.2024 | 09:56
Beyoğlu’nda bir şahıs caddede rastgele ateş açtı: Kurşunlar bir ticari taksiye isabet etti | Video 02:41
Beyoğlu’nda bir şahıs caddede rastgele ateş açtı: Kurşunlar bir ticari taksiye isabet etti | Video 27.07.2024 | 09:23
Adana’da can pazarı! Otomobil sulama kanalına uçtu: 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı | Video 00:56
Adana'da can pazarı! Otomobil sulama kanalına uçtu: 6 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı | Video 27.07.2024 | 09:01
Van’da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:25
Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı | Video 27.07.2024 | 08:50
Kartal’da 4 katlı binada balkon çöktü | Video 02:44
Kartal'da 4 katlı binada balkon çöktü | Video 26.07.2024 | 16:18
İzmir Dikili’de orman yangını | Video 00:14
İzmir Dikili’de orman yangını | Video 26.07.2024 | 16:17
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kız son yolcuğuna uğurlandı | Video 07:29
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kız son yolcuğuna uğurlandı | Video 26.07.2024 | 15:57
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 04:50
Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kızın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 26.07.2024 | 15:58
İzmir’de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video 01:23
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 4 tutuklama | Video 26.07.2024 | 15:22
Tekirdağ’da otluk alan ve çöp yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 01:33
Tekirdağ’da otluk alan ve çöp yandı: Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 26.07.2024 | 15:05
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan otomobil metrobüs yoluna savruldu | Video 03:11
Küçükçekmece’de kontrolden çıkan otomobil metrobüs yoluna savruldu | Video 26.07.2024 | 14:56
Kartal’da çöp konteynerinde bıçaklı şahıs olayının detayları ortaya çıktı | Video 04:22
Kartal’da çöp konteynerinde bıçaklı şahıs olayının detayları ortaya çıktı | Video 26.07.2024 | 14:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA