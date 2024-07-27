Vatandaşı parçalayan Kangal köpeğinin sahibi gözaltına alındı | Video
Bursa'da tarla sulamaya giden 54 yaşındaki Kutbeddin Güneş'e saldıran Kangal cinsi köpeğin sahibi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Ekipler bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyip köpeğin sahibi olan Murat Ö.'yü "hayvanı tehlike yaşatacak şekilde serbest bırakma" iddiasıyla gözaltına alındı. Murat Ö. ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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