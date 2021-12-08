Video Yaşam Vatandaşın balık keyfi yarıda kaldı! El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu | Video
Vatandaşın balık keyfi yarıda kaldı! El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu | Video

Vatandaşın balık keyfi yarıda kaldı! El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu | Video

08.12.2021 | 12:56

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Malatya’da barajda balık tutmaya giden vatandaşın balık keyfi, el freni çekilmeyi unutulan otomobilin Keban Baraj Gölü'ne düşmesiyle yarım kaldı.

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Edinilen bilgilere göre, Kale ilçesinde meydana gelen olayda, Keban Barajı'na balık tutmaya giden Remzi Gümüşay 02 EN 841 plakalı aracını park ettikten sonra balık tutmak için baraj kenarına gitti. Burada oltalarını hazırlayan şahıs döndüğünde aracının yerinde olmadığı fark etti. El freni çekilmeyi unutulan aracın baraj gölüne düştüğünü fark eden Gümüşay durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonrasında kıyaya 20 metre mesafede 7 metre derinlikte bulunan araç dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

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