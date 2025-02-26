Vatandaşın banka hesaplarını boşaltan şebeke çökertildi: 7 gözaltı | Video
Ele geçirdikleri kimlik bilgilerini kullanarak aradıkları kişilere kendilerini ‘banka görevlisi’ olarak tanıtıp mobil uygulama üzerinden hesaplarını boşaltan şebekeye yönelik İstanbul ve Sakarya’da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
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