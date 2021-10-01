Video Yaşam Vatandaşın yılanla gülümseten sohbeti "Hoy namussuz hoy. Tutayım mı kuyruğundan" | Video
Vatandaşın yılanla gülümseten sohbeti

Vatandaşın yılanla gülümseten sohbeti "Hoy namussuz hoy. Tutayım mı kuyruğundan" | Video

01.10.2021 | 14:39

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Isparta Çünür Mahallesi'nde bahçesinde yılan gören bir vatandaş cep telefonu ile o anları anbean kaydederek yılanla konuşmaya başladı.

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Olay bugün Çünür Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana geldi, Bir vatandaş yaklaşık 2 metre boyundaki yılanla konuşmaya başladı. Yılanla konuşurken cep telefonuyla bu anları kaydeden vatandaş "Hoy namussuz hoy. Nereye gidiyon laa", "hah deli hah sığamadın deliğe", "yanlış yere gidiyorsun tutayım mı kuyruğundan" gibi cümleler kurarak yılanla sohbet etti. Yılan daha sonra yuvasına girerek ortalıktan kayboldu. Geriye yılanla vatandaş arasında gülümseten konuşması kaldı.

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